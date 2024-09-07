Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро

Российский президент Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Соболиным по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии столичной подземки, сообщает ТАСС .

В День города открылся участок «Новаторской» до «Тютчевской». Также для пассажиров доступны станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов». Общая длина участка составляет 8,3 км.

Столичный градоначальник подчеркнул, что город продолжает реализовывать крупные проекты из-за высокой восстребованности развития транспортной инфраструктуры.

«Один из таких проектов — это строительство Троицкой линии метро. 43 км, 17 станций. <…> Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии, несколько станций», — сказал Собянин.

Новая Троицкая линия метро будет соединять МЦК с Троицком, проходя через Новомосковский, Троицкий, Юго-Западный и Южный округа Москвы. Длина 16-й ветки составит около 43 км.

Сегодня российской столице исполнилось 877 лет. В субботу и воскресенье в Москве проходят праздничные мероприятия. При этом фейерверки в честь Дня города запускать не будут.