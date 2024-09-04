В Москве отменили фейерверки и салюты на День города

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что во время празднования Дня города в Москве не будут запускать фейерверки, сообщает ТАСС .

«Не будет», — ответил он на вопрос журналистов.

Немерюк также подчеркнул, что в этот день не состоятся грандиозные праздничные шоу, салюты и гала-концерты.

День города в столице отметят 7 и 8 сентября. Москве исполняется 877 лет. Мероприятия состоятся как в центре мегаполиса, так и в административных округах.