Владимир Путин подписал закон о локализации такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к локализации такси в стране. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, чтобы автомобиль включили в реестр легковых такси, нужно выполнить одно из требований. Количество баллов локализации должно соответствовать количеству баллов, которое государство установило для госзакупок (не менее 3200).

Второе требование — машина должна быть произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для некоторых субъектов правительство сделало исключения. Например, в Калининградской области требования не будут применяться до марта 2028 года. Для внесения автомобиля в региональный реестр такси нужно указать модель, марку, год выпуска, регистрационный номер, идентификационный номер ТС или его основного компонента.

Ранее доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков отметил, что в список для локализации такси попали отечественные автомобили и несколько автопроизводителей с китайской родословной, имеющих производственные площадки в России. При этом сегменты «Эконом» и «Комфорт» представлены достаточным образом, а с машинами класса люкс есть вопросы.