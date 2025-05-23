Автоэксперт Меренков оценил список машин для локализации такси

В список для локализации такси попали отечественные автомобили и несколько автопроизводители с китайской родословной, но имеющие производственные площадки в России. При этом сегменты эконом и комфорт представлены достаточным образом, а с машинами класса люкс есть вопросы, сообщил РИАМО доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

В списке на локализацию представлены машины сегментов эконом и комфорт и в той или иной степени данные автомобили ранее уже присутствовали в таксопарках. Поэтому в целом в плане комфорта потребители услуг этого класса авто вряд ли почувствуют сильное падение качества, считает эксперт. Но, следует наблюдать за ценообразованием услуг, данный вопрос чувствительный для населения, подчеркнул Меренков.

«Другой вопрос — сегменты класса люкс, ВИП. Тут, действительно выбор не такой большой. Все же отечественные бренды традиционно работают в бюджетном сегменте потребителей, выпуская автомобили класса B. Возможно, это повод посмотреть на данной сегмент с точки зрения производства. Очевидно, что для регионов выходом может стать Lada Aura, но большой вопрос как будут воспринимать данный автомобиль пользователи сервиса в столичных городах», — прокомментировал автоэксперт.

Утвержден список машин, которые подходят для работы в такси по новым требованиям. В нем семь моделей: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.