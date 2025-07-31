Владимир Путин подписал новый закон о пошлинах для автовладельцев и мигрантов

С 1 сентября автовладельцам и мигрантам придется платить больше за оформление документов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о введении новых государственных пошлин и повышении существующих. Документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов .

Стоимость водительских прав, начиная с осени, увеличится. За пластиковое национальное удостоверение теперь придется заплатить 4 тыс. рублей вместо прежних 2 тыс. рублей. Права нового поколения обойдутся в 6 тыс. рублей.

Также подорожает и регистрация автомобилей. Свидетельство о регистрации транспортного средства на бумаге будет стоить 1,5 тыс. рублей, а пластиковый вариант нового образца — 4,5 тыс. рублей, что втрое выше текущей цены.

Что еще подорожает

После вступления в силу нового закона увеличатся пошлины за оформление ПТС — до 1,2 тыс. рублей вместо 800 рублей, а за внесение изменений в этот документ придется заплатить 525 рублей вместо прежних 350 рублей.

Стоимость международного водительского удостоверения вырастет вдвое и составит 3,2 тыс. рублей. Также подорожает оформление документов для перевозки опасных грузов — свидетельство о допуске будет стоить 2250 рублей вместо прежних 1,5 тыс. рублей, а его продление обойдется в 1,5 тыс. рублей, что на 500 рублей больше нынешней цены.

Значительно вырастут расходы на регистрационные знаки. Металлические транзитные номера для автомобилей будут стоить 2,4 тыс. рублей (ранее 1,6 тыс. рублей), а бумажные варианты — 300 рублей вместо 200. Госзнаки на автомобили подорожают до 3 тыс. рублей, а на мотоциклы и прицепы — до 2250 рублей.

Втрое увеличатся пошлины, связанные с изменением конструкции транспортных средств. Это касается как получения разрешения на внесение изменений, так и оформления свидетельства о соответствии безопасности после модификации колесного транспорта.

Новые пошлины

С целью усиления миграционного контроля вводятся дополнительные платежи. Иностранцам и лицам без гражданства придется заплатить 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания. Продление срока временного пребывания обойдется еще дороже — 1 тыс. рублей.

Существенные изменения коснутся и трудоустройства зарубежных работников. Теперь за оформление или обновление патента иностранцам придется заплатить 4,2 тыс. рублей. Такую же сумму установили за продление разрешения на работу. За восстановление утерянного документа или внесение изменений в разрешение будет взиматься половина этой суммы — 2,1 тыс. рублей.