Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на поломку автомобилей после мойки

Некоторые владельцы Tesla Cybertruck пожаловались на то, что их электрические автомобили сломались после мойки, сообщает NEWS.ru .

По данным портала MSN, жалобы владельцев Tesla Cybertruck на проблемы с мытьем стали частенько появляться в социальных сетях. Так, например, один пользователь написал, что его машина за 80 тыс. долларов, что эквивалентно 7,4 млн рублей, просто перестала заводиться.

Это произошло после того, как владелец смыл с авто песок после поездки на пляж. Заработать Cybertruck смог только после перезагрузки всех систем, которая продлилась около пяти часов.

Некоторые другие владельцы также жалуются, что данные авто «не ладят» с водой. Один из пользователей написал о повреждении стеклоочистителей после дождя. А другому и вовсе отказали в обслуживании на автомойке, так как мыть Cybertruck можно только вручную.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что еще два автомобиля Tesla Cybertruck были отправлены в зону СВО. По его словам, эта техника прекрасно справляется с поставленными задачами.