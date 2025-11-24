Владелец Chevrolet Tahoe стал жертвой клонирования номеров
Владелец автомобиля Chevrolet Tahoe стал жертвой клонирования номеров и получил два штрафа за нарушения, которые не совершал, сообщает Telegram-канал «112».
Как рассказал владелец авто, с его номерными знаками ездит BMW G30, водителей которого нарушает ПДД, а штрафы приходят не на его имя.
При это, как рассказал пострадавший, в ситуации никто не хочет разбираться.
«Камеры фиксируют его нарушения, а платить приходится мне. В ответ на обращения говорят: „Поймать можем, но никто этим заниматься не будет“», — отметил он.
Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, какие новые схемы подстав используют мошенники, в последнее время наблюдается рост числа случаев развода водителей.