Видео: московские коммунальщики чистят дороги в снегопад

Согласно прогнозам синоптиков, 4 ноября в российской столице снег будет идти весь день, городское хозяйство Москвы учло этот факт и в своем Telegram-канале сообщило, что уже организовало очистку проезжей части.

«Ночью и ранним утром проводились сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой. В 10:00 приступили к очередному циклу работ», — говорится в сообщении горхозяйства Москвы.

Ситуацию со снегопадом планируют держать на контроле весь день и, в случае необходимости, все работы проведут повторно, чтобы проезжая часть и тротуары были доступны для горожан. Коммунальщики уделяют особое внимание пешеходным зонам.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы просит автомобилистов быть предельно внимательными во время движения в условиях снегопада и не выезжать на проезжую часть с летней резиной. Передвигаться по городу можно только на зимней резине. В случае если водитель не успел «переобуть» транспорт, рекомендуется воспользоваться общественными наземными маршрутами или метро.

Ранее москвичи показали зимние кадры в День народного единства. В праздничный день в Москве выпало рекордное количество снега для текущего времени года. Горожане поделились фотографиями заснеженных парков, дворов и парковок.