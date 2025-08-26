Верховный суд РФ рассказал, когда за езду на электросамокате будут лишать прав

ВС РФ: за пьяную езду на электросамокате с большой мощностью могут лишить прав

Верховный суд РФ вынес решение по делу о пьяной езде на электросамокате с большой мощностью. Он разъяснил, что в таком случае владельцев данного вида транспорта могут лишать права управления, сообщает ТАСС .

Суд рассмотрел дело жителя Воронежа, который управлял электросамокатом мощностью 0,6 кВт в пьяном состоянии. Было установлено, что по характеристикам данный вид транспорта приравнивается к мопеду.

Для передвижения на электросамокатах с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимо иметь права категории «М». Из этого следует, что к СИМ, который приравнивается к мопеду, применяются те же нормы, что и к другим транспортным средствам этой категории.

В результате водителя, который ехал пьяным на электросамокате с большой мощностью, привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначили штраф 30 тыс. рублей, а также лишил его водительских прав на 1 год 10 месяцев.

Ранее стало известно, что питбайки запретят на российских дорогах общего пользования. Власти готовят изменения в ПДД для повышения безопасности движения.