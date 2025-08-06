Питбайки запретят на российских дорогах общего пользования

Власти России подготовили изменения в правила дорожного движения, которые запретят использование питбайков и кроссовых мотоциклов на дорогах общего пользования. Новые меры направлены на повышение безопасности и урегулирование эксплуатации такой техники, сообщает АБН24 .

Питбайки и кроссовые мотоциклы, предназначенные для бездорожья и спортивных трасс, все чаще появляются на российских дорогах и в городах. Их эксплуатация вызывает опасения из-за несоответствия требованиям безопасности и отсутствия необходимой сертификации.

Автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, что такие мотоциклы ближе к спортивному снаряжению, чем к полноценным транспортным средствам. Они рассчитаны на движение по специальным трассам, а их тормозные системы, шины и светотехника не подходят для эксплуатации в городском потоке. Кроме того, многие модели не проходили обязательное одобрение типа транспортного средства, что делает их использование на дорогах потенциально опасным.

По словам Ладушкина, несмотря на существующее наказание за езду на питбайках по дорогам общего пользования, слабая правоприменительная практика и отсутствие четких регламентов приводят к повторению подобных нарушений. При этом эксперт отметил, что среди эндуро и питбайков встречаются сертифицированные модели с регистрационными номерами и страховкой, которые соответствуют требованиям безопасности. В таких случаях ограничивать движение владельцев не планируется.

Ладушкин также подчеркнул важность роли мотоциклетного сообщества в формировании культуры безопасного вождения. Если езда без шлема и документов будет осуждаться внутри сообщества, молодые водители будут стремиться к легализации и соблюдению правил.