В Зарайске продолжается капремонт дорог

сегодня в 11:40

На территории городского округа Зарайск продолжается капитальный ремонт дорог. На участке автомобильной дороги Иваньшево — Никольское — Болотня и частично Бровкино приступили к укладке первого слоя асфальта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предварительно были выполнены подготовительные работы: выровнено земляное полотно и уложено и утрамбовано основание из щебеночно-песчаной смеси.

Работы по капитальному ремонту находятся под постоянным контролем главы городского округа Зарайска Виктора Петрущенко.

Этот участок дороги является одним из самых протяженных в плане капитального ремонта на этот год. Он стал победителем рейтингового голосования на портале «Добродел».

«Благодаря государственной программе всего в этом году в округе круглогодичный проезд будет обеспечен к шести населенным пунктам — это там, где ранее отсутствовали дороги с твердым основанием», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.