В Воскресенске установили проекционные пешеходные переходы

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городском округе Воскресенск внедрены инновационные технологии для повышения безопасности пешеходов. На нескольких улицах округа установлен 21 проекционный пешеходный переход, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они особенно эффективны в темное время суток, так как создают яркий световой коридор, что значительно улучшает видимость перехода для водителей и пешеходов. Разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет пешеходам на нём быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях. Проекционные переходы появились на площади Ленина, на улицах Советской, Октябрьской, Победы, Лермонтова, Новлянской, Менделеева, Западной, Колыберевской, Чапаева и Московской.

Установка таких переходов — важный шаг для улучшения инфраструктуры и повышения уровня безопасности дорожного движения в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.