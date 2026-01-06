В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути

В течение прошедшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны совместно с радиоэлектронной борьбой выявили, нейтрализовали и пресекли работу нескольких беспилотников в двух районах Воронежской области. Из-за падения обломков вражеского дрона произошла задержка поездов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в результате ликвидации дронов и падения их обломков не поступало.

Предварительно установлено, что инцидент с падением сбитого дрона на железнодорожное полотно привел к временной остановке движения ряда составов. В настоящее время движение поездов входит в график.

В том же секторе зафиксированы небольшие повреждения объекта инфраструктуры. Компетентные специалисты уже знают об этом и принимают соответствующие меры, направленные на устранение поломок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.