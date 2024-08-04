В ЦОДД порекомендовали москвичам не парковаться под деревьями 4 августа

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ЦОДД: из-за ливней и грозы москвичам нельзя парковаться под деревьями

В Москве будет идти сильный дождь. Водителям нужно снизить скорость и соблюдать дистанцию, сообщила пресс-служба «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

Весь день 4 августа в российской столице ожидается кратковременный дождь. Некоторые районы Москвы накроет сильный ливень, ожидается гроза.

Во время езды водителям рекомендуется не совершать неожиданных маневров. Также нельзя отвлекаться на смартфон.

Помимо этого, в ЦОДД порекомендовали не оставлять машины рядом с деревьями. Находиться неподалеку от них или расшатывающихся конструкций опасно.

Ранее в Москве из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения деревьев. Из-за непогоды повреждались конструкции.