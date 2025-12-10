В центре Москвы ограничат движение транспорта в течение дня в среду

Локальные ограничения движения возможны в течение дня в центральной и западной частях города. Вечером возможны пробки на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

Вечером водителей призвали пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на машине до 19:00. На интенсивность движения окажут влияние ДТП, погода, ремонт на дороге и локальные ограничения.

Ранее на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов. Пассажиры рассказали о временных задержках составов по направлению к Апрелевке в Московской области.

