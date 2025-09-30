сегодня в 02:00

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В трех аэропортах России - Калуги, Краснодара и Ставрополя - ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты временно не принимает гражданские воздушные суда. Причины такого решения и подробности не приводятся.

Однако отмечается, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 84 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.

