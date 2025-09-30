сегодня в 06:17

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах России — Калуги, Краснодара и Ставрополя — сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты временно не принимали гражданские воздушные суда. Причины такого решения и подробности не приводятся.

Однако отмечается, что такие меры нужны были для обеспечения безопасности полетов.

Ранее российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 84 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.