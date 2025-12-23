В трех аэропортах России ввели временные ограничения

сегодня в 02:49

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах могут быть корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса можно узнать через каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот (если есть).

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 11 БПЛА ВСУ над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.