В тоннелях метро Нижнего Новгорода установят 6 тыс кронштейнов для кабелей

В тоннелях метрополитена между площадями Сенной и Свободы в Нижнем Новгороде установят 6тыс. кронштейнов для прокладки силовых и слаботочных кабелей, сообщает pravda-nn.ru .

В новых тоннелях уже начался монтаж кронштейнов.

В правом тоннеле появилось жесткое основание для верхнего строения пути, а также стартовала подготовка к установке инженерного оборудования. Сейчас рабочие монтируют специальные изогнутые кронштейны, которые крепятся анкерами к железобетонной обделке. В дальнейшем по этим кронштейнам проложат силовые кабели и провода слаботочных систем.

В левом перегонном тоннеле завершается демонтаж тоннелепроходческого комплекса. После этого строители приступят к монтажу инженерного оборудования. Ранее сообщалось, что два других тоннелепроходческих щита продолжат строительство метро в Нижнем Новгороде.

