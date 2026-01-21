В тоннелях метро Нижнего Новгорода установят 6 тыс кронштейнов для кабелей
В тоннелях метрополитена между площадями Сенной и Свободы в Нижнем Новгороде установят 6тыс. кронштейнов для прокладки силовых и слаботочных кабелей, сообщает pravda-nn.ru.
В новых тоннелях уже начался монтаж кронштейнов.
В правом тоннеле появилось жесткое основание для верхнего строения пути, а также стартовала подготовка к установке инженерного оборудования. Сейчас рабочие монтируют специальные изогнутые кронштейны, которые крепятся анкерами к железобетонной обделке. В дальнейшем по этим кронштейнам проложат силовые кабели и провода слаботочных систем.
В левом перегонном тоннеле завершается демонтаж тоннелепроходческого комплекса. После этого строители приступят к монтажу инженерного оборудования. Ранее сообщалось, что два других тоннелепроходческих щита продолжат строительство метро в Нижнем Новгороде.
