В тоннеле петербургской дамбы временно ограничат движение

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В тоннеле петербургской дамбы введут ограничения движения транспорта. Они продлятся с 23 по 24 сентября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Автомобильное движение ограничат по транспортному отсеку Финской стороны на внешнем кольце КАД. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отмечается, что возможно полное перекрытие движения перед въездом в тоннель. Ограничение могут ввести для ввода и вывода техники.

В Дирекции КЗС Санкт-Петербурга порекомендовали автомобилистам выбирать маршруты заранее с учетом ограничений.

Ранее стало известно, что 27 сентября на Дворцовой площади откроется экспозиция «Путешествие в Петербург». Посетителей ждут десять интерактивных инсталляций.