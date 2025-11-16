В Териберке Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма Транспорт 16 ноября 2025 01:50

В Териберке Мурманской области два судна из-за шторма открепились от причала, при этом одно из них опрокинуло и подтопило, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре в Telegram-канале.

Подтопленное судно опрокинулось на бок, а местонахождение второго устанавливается. «…два маломерных судна „Сарган“ и „Надежда“ без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала», — говорится в сообщении. Работы по подъему судов планируется начать после улучшения погоды. Ранее из-за сильного снегопада и метели более 10 туристов, в том числе иностранные граждане, не смогли отправиться на запланированную экскурсию к китам в Мурманской области.