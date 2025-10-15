В Ступине обсудили вопросы транспортного обеспечения

сегодня в 17:10

Заместитель главы городского округа Ступино Сергей Медведев с коллегами, представителями АО «Мострансавто» и муниципального центра управления регионом провел транспортный час. Участники встречи обсудили выполнение мероприятий по снижению количества срывов рейсов по маршрутам регулярных перевозок, готовность к зимнему периоду и рассмотрели обращения жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Автобусная маршрутная сеть, обслуживаемая МАП № 5 ПБ «Ступино» — филиалом АО «Мострансавто», составляет 1224 км и включает 42 маршрута. Одними из самых проблемных являются маршруты № 51 и № 22.

Каждый факт нарушения работы общественного транспорта администрация округа обсуждает с перевозчиком, применяет штрафные санкции за невыполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

По словам руководителя филиала Сергея Царева, основная причина нарушения установленного расписания — дефицит кадров. На предприятии открыто порядка 60 вакансий.

По словам представителей транспортной компании, ведется активная работа по привлечению водителей. Для работников предприятия существуют меры поддержки: бесплатное обучение на категорию «Д», компенсация за съем жилья, проезда, выплата подъемных, помощь в замене национального водительского удостоверения на российское и другие. Для участников СВО предусмотрено участие в специальной программе профессиональной переподготовки.

На совещании озвучена информация об обновлении подвижного состава. В этом году в филиал «Мострансавто» поступило два автобуса.

В преддверии зимнего периода особое внимание уделялось техническому состоянию автобусов, оснащению ремонтных мастерских, приобретению запчастей, антифриза и других расходников. Весь подвижной состав компании готов к работе в зимних условиях.

С 1 октября маршруты перешли на зимнее расписание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.