В столичном Дептрансе рассказали о работе парковок 4 ноября

Парковки Москвы будут бесплатными в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Москве все парковки будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

3 ноября будет действовать воскресный режим. Заплатить нужно будет только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме во все дни, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что платные парковки организовали у дома правительства Московской области и Мособлсуда в Красногорске.