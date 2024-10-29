В столичном Дептрансе рассказали о работе парковок 4 ноября
Парковки Москвы будут бесплатными в День народного единства
В День народного единства, 4 ноября, в Москве все парковки будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
3 ноября будет действовать воскресный режим. Заплатить нужно будет только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.
Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме во все дни, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что платные парковки организовали у дома правительства Московской области и Мособлсуда в Красногорске.