сегодня в 16:52

У Дома правительства и Мособлсуда в Красногорске с ноября парковка станет платной

В Подмосковье с 1 ноября появится платная парковка. Это позволит ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц, объяснили в областном департаменте транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Платные парковки будут у дома правительства и Мособлсуда в Красногорске, а также на Железнодорожной улице в Королеве, на улицах Ленина, Дзержинского и Ашхабадской в Реутове, на Заводской улице, Советском проезде и на Советской улице до отделения местного банка в Видном.

Все средства пойдут в бюджеты местных муниципалитетов для благоустройства территорий.

Обозначены такие места дорожным знаком 6.4. «Парковка (парковочное место)», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.8 «Платные услуги» и информационным щитом.

Существует один тип тарифа, у которого постоянная стоимость круглосуточно:

40 рублей — в местах вблизи ж/д станций и платформ;

50 рублей — на городских улицах;

В дни государственных праздников на этих улицах автомобили можно оставлять бесплатно.

Для всех зон время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет 10 минут. Покинуть место парковки также необходимо в течение 10 минут после завершения парковочной сессии .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.