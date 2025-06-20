В Ставрополье совместно с Минтрансом РФ начнут развивать краевые аэропорты

Делегация Ставропольского края заключила соглашение с Минтрансом РФ о развитии аэропортов в Минводах и Ставрополе. Соглашение было подписано губернатором региона Владимиром Владимировым и главой министерства Романом Старовойтом на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге, сообщает «Победа 26» .

Данное соглашение подразумевает улучшение и модернизацию технического оснащения, терминалов и таможенной инфраструктуры при пропуске через госграницу. Также предполагается выделение более 5 млрд рублей, 2 из которых пойдут только на развитие пограничных и таможенных пунктов.

Владимиров добавил, что такое решение должно поспособствовать кратному увеличению числа международных рейсов в крае и поможет достичь статуса международного авиахаба страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ отметил, что экономика страны перешла в новую стадию. По его словам, теперь нужно снижать ключевую ставку.