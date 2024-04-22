В Ставрополье нашли черные ящики разбившегося бомбардировщика Т-22М3

Источник в силовых структурах сообщил об обнаружении бортовых самописцев дальнего бомбардировщика Т-22М3, который потерпел крушение 19 апреля, пишет ТАСС .

Предварительно установлено, что бомбардировщик рухнул из-за технической неисправности. Более точную причину авиакатастрофы помогут установить обнаруженные бортовые самописцы.

Летчики успели катапультироваться из падающей техники, но выжили не все. Двое членов экипажа с разными травмами попали в больницу, еще двое скончались. На месте крушения военной техники в Красногвардейском районе в Ставрополье проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео горящего Т-22М3. На кадрах были видны охваченные пламенем обломки рухнувшего бомбардировщика.