В США рассказали об угрозе разрушения всех мостов в ближайшие десятилетия

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NYT: в США могут рухнуть все мосты из-за изменения климата

Глобальное потепление может привести к массовому обрушению мостов в США. Этим вопросом давно озадачились ученые, сообщает «Царьград» .

Эксперты обратили внимание, что Америка все чаще сталкивается с наводнениями. Кроме того, страна страдает от аномальной жары, отметили специалисты.

По данным газеты New York Times, климатические изменения в Соединенных Штатах становятся причиной износа переправ. Не исключено, что конструкции могут рухнуть, говорится в статье.

Профессор университета Колорадо Пол Чиновски подчеркнул, что много мостов в Америке возведены без учета экстремальной жары, которая расширяет сооружения.

Источник издания утверждает, что в ближайшие десятилетия власти могут объявить о закрытии мостов ради безопасности местных жителей.