В США рассказали об угрозе разрушения всех мостов в ближайшие десятилетия
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Глобальное потепление может привести к массовому обрушению мостов в США. Этим вопросом давно озадачились ученые, сообщает «Царьград».
Эксперты обратили внимание, что Америка все чаще сталкивается с наводнениями. Кроме того, страна страдает от аномальной жары, отметили специалисты.
По данным газеты New York Times, климатические изменения в Соединенных Штатах становятся причиной износа переправ. Не исключено, что конструкции могут рухнуть, говорится в статье.
Профессор университета Колорадо Пол Чиновски подчеркнул, что много мостов в Америке возведены без учета экстремальной жары, которая расширяет сооружения.
Источник издания утверждает, что в ближайшие десятилетия власти могут объявить о закрытии мостов ради безопасности местных жителей.