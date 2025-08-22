сегодня в 17:59

В Солнечногорске школьные автобусы готовы к перевозке детей в новом учебном году

Техническое состояние школьных автобусов проверили в городском округе Солнечногорск перед началом учебного года. Осмотр транспортных средств провели сотрудники технического надзора Госавтоинспекции. Они отметили, что автобусы должны соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проверки школьных автобусов проводят регулярно. Особое внимание техническому состоянию и подготовке водителей уделяем перед началом учебного года. Своевременный контроль помогает оперативно устранить все недочеты и обеспечить безопасность перевозок школьников», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы проконтролировали исправность рулевого управления, тормозной системы, световой и звуковой сигнализации, ремней безопасности, внешних световых приборов, оценили состояние резины.

«Также проводится проверка водительского состава на предмет наличия недоплаченных штрафов и обстоятельств, которые запрещают управления транспортными средствами», — сообщил начальник отделения технического надзора Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Зуев.

По итогам осмотра госавтоинспекторы заключили, что школьные автобусы исправны и готовы к перевозке детей в новом учебном году.

Для обеспечения безопасности на школьных автобусах установлены ограничители скорости и тревожные кнопки безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.