В сочинском аэропорту задержали 26 самолетов на вылет

26 самолетов задержали на вылет из аэропорта Сочи в Краснодарском крае. Пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, рассказали РИА Новости в авиагавани.

Ночью со 2 на 3 августа экипаж шести самолетов из соображений безопасности ушел на запасные аэродромы. По состоянию на 09:15 пять самолетов вернулись с запасных аэродромов. Их обслужат и отправят в города назначения.

Один самолет рейса FV-6204, летевший из Самары в Сочи, до сих пор находится на запасном аэродроме — экипаж отдыхает. Из аэропорта курорта, при этом, на вылет задерживаются 26 самолетов. Если учитывать веерные задержки, количество может вырасти.

Ночью 3 августа над Сочи прозвучали взрывы. Средства ПВО ВС РФ отражали атаку украинских БПЛА. Звуки слышали жители Лазаревского, Центрального районов, Адлера и на горных курортах. Были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорты Сочи.