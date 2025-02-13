сегодня в 20:24

В Сочи снова заработал аэропорт после атаки ВСУ

Росавиация сняла ограничения, введенные в аэропорту Сочи. За время их действия девять самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«В аэропорту Сочи в 20:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

За время, что действовали ограничения, из соображений безопасности на запасные аэропорты направили девять воздушных судов.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали Сочи. Средствами ПВО в городе сбили два вражеских беспилотника.