Mash: украинские беспилотники атаковали Сочи

сегодня в 20:07

В Сочи замечены беспилотники ВСУ. По предварительным данным, российские средства ПВО сбили два украинских дрона, сообщает Mash .

С 18:30 в аэропорту города был введен план «Ковер». Он временно прекратил свою работу.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Предварительно, задерживаются 12 рейсов. Пассажиров одного из самолетов высадили из салона за несколько минут до вылета.

Ранее дрон пробил крышу завода «Стальнофф» во время массированной атаки на Липецк. БПЛА также разбил окна на крыше цеха.