В Шатуре проводится ямочный ремонт на автомобильных дорогах и пешеходных зонах

В Шатуре специалисты службы дорожного хозяйства и благоустройства выполняют комплекс работ, направленных на устранение повреждений. В работе у дорожников более 100 ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трещины и выбоины ликвидируют без замены всего покрытия. Удаление старого асфальта происходит с помощью дорожных пил и ручных инструментов. Такая технология позволяет не задействовать крупную спецтехнику и не перекрывать движение на дорогах на время подготовительных ремонтных работ.

«На данный момент уже подготовлен участок автодороги по ул. Школьной под укладку асфальтобетонного покрытия общей площадью более 70 квадратных метров. Также на сегодняшний день ведется подготовка к выполнению ямочного ремонта в г. Шатуре на ул. Советской. Протяженность участка автодороги составляет 1,851 км общей площадью 120 квадратных метров», — рассказала замдиректора службы дорожного хозяйства и благоустройства Мария Махначева.

В ближайшее время планируется ямочный ремонт на городских улицах. Выбоины устранят на Академической, Святоозерской, Радченко и Клары Цеткин. Завершить ямочный ремонт планируют до конца октября.

