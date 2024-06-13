В Сети разместили видео с московской улицы, на которой затопило автобус Транспорт сегодня в 15:15

В Сети появились кадры с Клязьминской улицы столицы, где затопило автобус 672 маршрута. На месте происшествия работают специалисты в защитных костюмах, сообщает Mash.

Автобус полностью попал в скопление воды, пассажиров эвакуировали. Водитель в ходе ЧП действовал по инструкции, никто не пострадал. Жителей и гостей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильного ливня. Из-за неблагоприятных погодных условий местами в мегаполисе могут возникать задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут изменить, поэтому стоит внимательно слушать объявления водителей.