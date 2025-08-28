В Серпухове завершили устройство дорожной части на дороге «Калиново-Дракино»

В Подмосковье завершается реконструкция участка дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к популярной зоне отдыха «Остров Русский» в г. о. Серпухов. Строители завершили работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству дождевой канализации, монтажу 115 опор наружного освещения, установке локальных очистных сооружений и шумозащитных экранов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас завершено устройство дорожной части, в ближайшее время строители приступят к нанесению разметки. Продолжаются работы по благоустройству территории, включая установку барьерного ограждения, планировку обочин и подготовку площадок под установку дорожных знаков. Кроме того, на участке завершены работы по устройству бортового камня и пешеходных дорожек. Открыть движение по реконструированному участку планируется уже в этом году, а полностью завершить работы — во II квартале 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность участка реконструкции автодороги «Калиново-Дракино» составляет 1,3 км. В ходе работ предусмотрено расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос, обустройство парковочного пространства на 905 мест, а также реконструкция участка автодороги «Серпухов-Протвино» длиной 600 м.

Реализация данного проекта позволит улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.