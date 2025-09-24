В Серпухове завершены работы по реконструкции дороги Калиново — Дракино. Строители завершили нанесение дорожной разметки на расширенном участке протяженностью 1,3 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В рамках проекта дорога была расширена с двух до четырех полос, а также реконструирован примыкающий участок дороги Серпухов — Протвино длиной 600 метров. Дополнительно обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. Также у крупного туристического комплекса «Острова Русский» будет обустроено парковочное пространство на 905 мест, работы будут завершены во 2 квартале 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках реконструкции на перекрестке Дракино — Протвино появились специальные карманы для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установлен новый пешеходный светофор.

Реализация данного проекта позволила улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.