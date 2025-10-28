В Серпухове стартовал ремонт дорожных участков

сегодня в 15:07

В городском округе Серпухов ведется ремонт дорожных участков. В зоне ремонта — улицы Семейная, Серпуховская, а также участок 4 в деревне Каргашино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель проводимых мероприятий — повышение безопасности и комфорта дорог, а также увеличение срока службы дорожного покрытия. Кроме того, снизится риск повреждения автомобилей из‑за ям и неровностей, а территория в целом приобретет более благоустроенный вид.

Специалисты снимают изношенное покрытие, выравнивают основание и укладывают новый асфальтобетонный слой. Обновление дорог имеет особое значение для развития городской среды. Это важный шаг к созданию современного, удобного и безопасного пространства для всех жителей Серпухова.

В результате ремонта ожидается существенное улучшение качества повседневной жизни: подъезды к домам станут комфортнее и безопаснее, а в дождливую погоду и зимой проезд будет значительно удобнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.