В Серпухове начали тестировать платные парковки на двух улицах с декабря

Платные парковки открылись в декабре на улицах Горького и Ворошилова в Серпухове. Нововведение направлено на повышение доступности парковочных мест в зонах с высоким трафиком, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Платные парковки в Серпухове начали работать на улицах Горького, д. 1-б и Ворошилова, д. 136-а. Основная задача — обеспечить оборот парковочных мест и сделать их доступнее для посетителей популярных объектов, таких как парки, скверы, торговые и досуговые центры, а также храмы. Это помогает избежать скопления «брошенных» автомобилей и освобождает места для тех, кто приезжает по делам или на отдых.

При оплате парковки необходимо указывать номер парковочного места для корректного завершения сессии. Глава Серпухова Алексей Шимко подчеркнул, что платные парковки не будут организовываться возле социальных объектов и во дворах жилых домов. Школы, детские сады, больницы и аналогичные учреждения исключены из зон платной парковки.

В 2026 году планируется создать еще около 150 платных парковочных мест. Все поступления от платных парковок направляются на содержание и развитие городской транспортной инфраструктуры, включая ремонт дорог и строительство новых участков. Итоги тестирования платных парковок пока не подведены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.