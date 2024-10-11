В Сергиевом Посаде размытую дорогу на Благовещенском кладбище засыпали гравием

На территории Благовещенского кладбища в Сергиево-Посадском округе были проведены работы по отсыпке гравием нижней дороги. В течение многих лет в период обильных осадков данный участок дороги размывался. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Исполняющий обязанности заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам безопасности и экологии Павел Бронников организовал работу служб по благоустройству для решения этой проблемы.

В результате вопрос был решен в кратчайшие сроки: дорога полностью отсыпана гравием. Работы по благоустройству будут продолжены.

«В ходе выезда был поднят вопрос об асфальтировании дорожек, ведущих к захоронениям наших героев специальной военной операции. Эта работа будет организована в ближайшее время. Также хотел бы подчеркнуть, что родственники участников СВО обратились к нам с предложением об установке памятника бойцам. Его эскиз будет разработан с учетом пожеланий родных и близких», — отметил Павел Бронников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.