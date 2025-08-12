В Щелкове обновили более 28,6 тыс кв м дорожного полотна
Фото - © Щёлковское телевидение
В городском округе Щелково завершился ямочный ремонт большими картами во дворовых территориях и внутриквартальных проездах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках работ дорожное покрытие было заменено по следующим адресам:
- ул. Институтская, д. 18А;
- мкр. Богородский, д. 2, 6, 10к2, 15, 17, 19, 21, 10/1, 10/2;
- ул. Шмидта, д. 6, 7, 9;
- Фряновское шоссе, д. 64к1, 64к2, 64к3, 79;
- ул. Заречная, д. 92, 96;
- ул. Беляева, д. 1А, 2А, 4А, 6А;
- ул. Радиоцентра-5, д. 17, 18к1, 18к2;
- ул. Космодемьянская, д. 19, 21, 23;
- ул. Бахчиванджи, д. 2А, 3.
Кроме того, в план капитального ремонта в Щелкове на этот год вошли 25 дорог. Работы на всех участках уже также завершены. В выборе приоритетных участков для проведения ремонта — как капитального, так и ямочного, а также контроле качества выполненных работ принимали активное участие жители городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.