В Щелкове обновили более 28,6 тыс кв м дорожного полотна

В городском округе Щелково завершился ямочный ремонт большими картами во дворовых территориях и внутриквартальных проездах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках работ дорожное покрытие было заменено по следующим адресам:

ул. Институтская, д. 18А;

мкр. Богородский, д. 2, 6, 10к2, 15, 17, 19, 21, 10/1, 10/2;

ул. Шмидта, д. 6, 7, 9;

Фряновское шоссе, д. 64к1, 64к2, 64к3, 79;

ул. Заречная, д. 92, 96;

ул. Беляева, д. 1А, 2А, 4А, 6А;

ул. Радиоцентра-5, д. 17, 18к1, 18к2;

ул. Космодемьянская, д. 19, 21, 23;

ул. Бахчиванджи, д. 2А, 3.

Кроме того, в план капитального ремонта в Щелкове на этот год вошли 25 дорог. Работы на всех участках уже также завершены. В выборе приоритетных участков для проведения ремонта — как капитального, так и ямочного, а также контроле качества выполненных работ принимали активное участие жители городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.