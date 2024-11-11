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В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В 12:00 по Москве в саратовском аэропорту Гагарин были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений в аэропорту Гагарин „уходов“ ВС на запасные аэродромы не было», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пилоты, диспетчеры и службы воздушной гавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник с 10:00 по Москве саратовский аэропорт перестал отправлять и принимать рейсы. Для обеспечения безопасности полетов был введен временный запрет на работу.