В России заблокируют нелегальные электрокары Zeekr

Китайский производитель Zeekr начнет отключать электромобили, которые были ввезены на территорию России по «серым» схемам. При этом отечественные автодилеры уже предлагают владельцам перепрошить электрокары за 75 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В июне самый продаваемый бренд электромобилей предупредил о своем намерении бороться с незаконно экспортированными машинами. Производитель начнет блокировать электрокары, которые были предназначены для китайского рынка, однако были вывезены за пределы страны.

При этом, по словам импортеров, россиянам уже предлагают за 75 тыс. рублей приобрести специальный «блок», который отключит машину от мастер-аккаунта, управляемого из Китая. Однако мера является лишь временной, а период ее действия неизвестен.

Не исключено, что обновлять Zeekr придется регулярно, так как китайский производитель будет пытаться обойти блокировку дилеров.

Согласно данным «Автостата», за 8 месяцев текущего года на территории РФ поставили на учет более 5,5 тыс. электрокаров марки Zeekrt. Это в 76 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего за этот период в Россию продали свыше 12,6 новых электромобилей. В случае блокировки минимум треть из них может отключится.

Ранее стало известно, что российский автоконцерн «АвтоВАЗ» выпустит первые электромобили е-Largus в сентябре 2024 года. Производить отечественный электрокар будут на заводе в Ижевске.