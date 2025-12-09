В России тяжелую внедорожную технику хотят доверить обычным автомобилистам
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Власти могут расширить перечень транспортных средств, которыми российские автомобилисты могут управлять без получения дополнительных документов. Сенатор Совфеда Андрей Кутепов разработал законопроект, который предлагает разрешить водителям, имеющим права категорий B, С и D, садиться за руль тяжелых вездеходов, болотоходов и багги. В случае принятия поправок таким автомобилистам больше не придется получать удостоверение тракториста-машиниста, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении документ.
Инициатива уже получила предварительную поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сенатор Кутепов объяснил необходимость изменений активным развитием внутреннего туризма и ростом популярности поездок на внедорожной технике в условиях дикой природы.
На сегодняшний день система выдачи водительских документов разделена: дорожная полиция выдает традиционные права на автомобили и мотоциклы, а Гостехнадзор (структура Минсельхоза) — удостоверения тракториста-машиниста для управления самоходными машинами, куда входят тракторы, спецтехника и внедорожники.
Это не первая попытка упростить правила. В декабре 2023 года уже начали действовать поправки, легализовавшие управление квадроциклами и снегоходами (категория AI) для владельцев обычных прав.
Новый законопроект нацелен на следующий этап — технику категории АII. Речь идет о тяжелых внедорожниках массой до 3,5 тонны с числом мест не более восьми (включая водителя), таких как снегоболотоходы и багги.
В пояснительной записке Кутепов отмечает, что сейчас многие любители активного туризма вынуждены эксплуатировать эту технику нелегально, рискуя получить административный штраф до 1000 рублей при встрече с инспектором. Легализация, по мнению парламентария, даст толчок развитию этой туристической отрасли.
Ранее российский суд запретил ввозить в страну праворульные и гибридные машины.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.