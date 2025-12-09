В России тяжелую внедорожную технику хотят доверить обычным автомобилистам

Водителям с категориями В, С, D хотят разрешить управлять багги и болотоходами

Власти могут расширить перечень транспортных средств, которыми российские автомобилисты могут управлять без получения дополнительных документов. Сенатор Совфеда Андрей Кутепов разработал законопроект, который предлагает разрешить водителям, имеющим права категорий B, С и D, садиться за руль тяжелых вездеходов, болотоходов и багги. В случае принятия поправок таким автомобилистам больше не придется получать удостоверение тракториста-машиниста, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении документ.

Инициатива уже получила предварительную поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сенатор Кутепов объяснил необходимость изменений активным развитием внутреннего туризма и ростом популярности поездок на внедорожной технике в условиях дикой природы.

На сегодняшний день система выдачи водительских документов разделена: дорожная полиция выдает традиционные права на автомобили и мотоциклы, а Гостехнадзор (структура Минсельхоза) — удостоверения тракториста-машиниста для управления самоходными машинами, куда входят тракторы, спецтехника и внедорожники.

Это не первая попытка упростить правила. В декабре 2023 года уже начали действовать поправки, легализовавшие управление квадроциклами и снегоходами (категория AI) для владельцев обычных прав.

Новый законопроект нацелен на следующий этап — технику категории АII. Речь идет о тяжелых внедорожниках массой до 3,5 тонны с числом мест не более восьми (включая водителя), таких как снегоболотоходы и багги.

В пояснительной записке Кутепов отмечает, что сейчас многие любители активного туризма вынуждены эксплуатировать эту технику нелегально, рискуя получить административный штраф до 1000 рублей при встрече с инспектором. Легализация, по мнению парламентария, даст толчок развитию этой туристической отрасли.

Ранее российский суд запретил ввозить в страну праворульные и гибридные машины.

