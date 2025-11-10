В России предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей до 14 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным. Вместе с этим он предложил поднять тарифы для взрослых, сообщает ТАСС .

По словам Гриба, бесплатный проезд в транспорте для детей до 14 лет необходимо ввести для повышения мобильности подрастающего поколения. То есть им станет доступно больше занятий: спортивные секции, кружки и т. д. Кроме того, такую меру можно использовать в качестве поддержки семей с детьми.

Гриб заявил, что не понимает, как можно штрафовать детей 7-12 лет за безбилетный проезд.

Он предложил увеличить тарифы для взрослых, но сделать проезд бесплатным для несовершеннолетних, которым еще не исполнилось 14 лет. Гриб объяснил установление возрастного порога тем, что с 14 лет школьники уже могут начать зарабатывать.

Ранее Гриб заявил, что Россия готова к тому, чтобы увеличить срок учебы в школах до 12 лет. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.