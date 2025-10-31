Общественник Гриб считает, что школы в РФ готовы перейти на 12-летнее обучение

Россия готова к тому, чтобы увеличить срок учебы в школах до 12 лет. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом пишет РИА Новости .

В большинстве развитых государств дети учатся в школах с 6-летнего возраста на протяжении 12 лет. В РФ готовы осуществить переход на такую систему, отметил замсекретаря ОП.

Гриб добавил, что в России уменьшается количество первоклассников. Но это не должно провоцировать сокращение числа учителей.

Общественник считает, что переход на 12-летнюю систему обучения поможет сохранить учительские кадры. Также это даст возможность выпускникам поступать в университеты с 18 лет.

