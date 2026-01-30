В России предложили полностью запретить продажу алкоголя в аэропортах

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести полный запрет на продажу алкоголя в российских аэропортах из-за роста числа дебошей на борту самолетов, сообщает Life.ru .

Панеш подчеркнул, что действующие штрафы не решают проблему, поскольку нетрезвые пассажиры не задумываются о последствиях. Он предложил ужесточить наказания за хулиганство на борту и невыполнение приказов экипажа, а также полностью запретить продажу алкоголя в аэропортах, включая магазины беспошлинной торговли и рестораны.

«Без этого все другие меры будут малоэффективны. Только запрет на алкоголь даст гарантированный результат и резко сократит количество позорных для страны инцидентов. Пассажиры и экипаж должны быть в безопасности, а полеты — проходить без эксцессов», — заявил депутат.

Сейчас нарушителям грозят административные штрафы от 500 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток, а за хулиганство на борту предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Авиакомпании могут вносить нарушителей в «черные списки» сроком до года.

По данным МВД, ежегодно фиксируются десятки тысяч нарушений на транспорте. Панеш отметил, что основными причинами инцидентов остаются алкоголь и курение в запрещенных местах. Он добавил, что опыт других стран подтверждает эффективность строгого контроля за продажей спиртного в аэропортах.

