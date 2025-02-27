В России появится общедоступный рейтинг автошкол
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Согласно новому законопроекту правительства, в России появится общедоступный рейтинг автошкол. Качество учебных заведений теперь будет оцениваться по определенным показателям, сообщает «Интерфакс».
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что на рейтинг будут влиять итоги сдачи экзаменов обучающимися и даже аварийные ситуации, в которые попали ученики школ. Все эти данные будут опубликованы на общедоступном информационном ресурсе.
«Так у граждан появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они планируют проходить обучение, и оставить отзывы о том, где они сами учились», — заявил Мишустин.
Объективный рейтинг поможет повысить качество обучения водителей, снизить количество ДТП и сделать движение более безопасным, в том числе для пешеходов.
Ранее стало известно, что наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) перестанут проверять при регистрации автомобиля. Изменения вступают в силу уже с 1 марта.