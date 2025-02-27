Согласно новому законопроекту правительства, в России появится общедоступный рейтинг автошкол. Качество учебных заведений теперь будет оцениваться по определенным показателям, сообщает «Интерфакс» .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что на рейтинг будут влиять итоги сдачи экзаменов обучающимися и даже аварийные ситуации, в которые попали ученики школ. Все эти данные будут опубликованы на общедоступном информационном ресурсе.

«Так у граждан появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они планируют проходить обучение, и оставить отзывы о том, где они сами учились», — заявил Мишустин.

Объективный рейтинг поможет повысить качество обучения водителей, снизить количество ДТП и сделать движение более безопасным, в том числе для пешеходов.

Ранее стало известно, что наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) перестанут проверять при регистрации автомобиля. Изменения вступают в силу уже с 1 марта.