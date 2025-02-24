В Росавиации опровергли слухи об открытии аэропортов в центре и на юге РФ

Информация об открытии аэропортов в центре и на юге России является фейком. Никакой срочной подготовки к открытию не осуществляется, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

В том числе он подчеркнул, что никаких «сборов заявок на полеты» не идет. О таких переменах в Росавиации пообещали заявить официально.

«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — написал Кореняко.

Ранее в Сети появилась информация, что в скором времени в центре и на юге России заработают закрытые аэропорты. Якобы новых сотрудников уже набирают, а подготовка будет длиться два месяца.