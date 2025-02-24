На юг самолетом: закрытые в РФ аэропорты могут заработать через пару месяцев
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Закрытые российские аэропорты готовятся к запуску. Они могут возобновить свою работу уже в ближайшие месяцы, сообщает Mash.
Отделы кадров активно проводят набор новых сотрудников. При этом тем, кто уже там трудоустроен, не дают отпуска, еще их вызывают с отдыха.
Подготовка, согласно указаниям, будет длиться два месяца. Отмечается, что решение об открытии аэропортов могут принять в ближайшее время.
Если такое произойдет, то снова заработают воздушные гавани Липецка, Воронежа, Симферополя и других городов на юге и в центре РФ.
В случае снятия ограничений в течение недели стартуют грузовые рейсы. Затем Росавиация соберет заявки на полеты, чтобы согласовать пассажирские рейсы. Также могут принять решение о субсидировании, чтобы билеты стали доступнее.
Эти действия займут около двух месяцев.
Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против аэропортов Внуково и Жуковский. Там посчитали, что воздушные гавани используются якобы для перевозки БПЛА и ряда иных товаров.