На юг самолетом: закрытые в РФ аэропорты могут заработать через пару месяцев

Закрытые российские аэропорты готовятся к запуску. Они могут возобновить свою работу уже в ближайшие месяцы, сообщает Mash .

Отделы кадров активно проводят набор новых сотрудников. При этом тем, кто уже там трудоустроен, не дают отпуска, еще их вызывают с отдыха.

Подготовка, согласно указаниям, будет длиться два месяца. Отмечается, что решение об открытии аэропортов могут принять в ближайшее время.

Если такое произойдет, то снова заработают воздушные гавани Липецка, Воронежа, Симферополя и других городов на юге и в центре РФ.

В случае снятия ограничений в течение недели стартуют грузовые рейсы. Затем Росавиация соберет заявки на полеты, чтобы согласовать пассажирские рейсы. Также могут принять решение о субсидировании, чтобы билеты стали доступнее.

Эти действия займут около двух месяцев.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против аэропортов Внуково и Жуковский. Там посчитали, что воздушные гавани используются якобы для перевозки БПЛА и ряда иных товаров.