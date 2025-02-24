ЕС ввел санкции против аэропортов Внуково и Жуковский

Евросоюз ввел санкции в отношении аэропортов Внуково и Жуковский, а также четырех других воздушных гаваней в российских регионах. Об этом сообщает РБК .

Помимо этого, рестрикции ввели в отношении ряда морских портов РФ. В Еврокомиссии считают, что ряд воздушных гаваней и других объектов транспортной инфраструктуры Россия использует для перевозки БПЛА и ряда иных товаров, технологий.

Также РФ может применять морские порты, чтобы обойти ограничения стоимости нефти путем перевозки российского «черного золота» с помощью кораблей теневого флота.

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции в новом пакете. Они затронули 13 банков и 48 физлиц.