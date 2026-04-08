В РФ запущен сервис посадки на поезд по биометрии

В России в пилотном режиме запущен сервис посадки на поезд по биометрии, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Сервис «Мигом» позволяет подтвердить личность без предъявления документов. Сейчас им можно воспользоваться в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения «РЖД» на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

Для этого необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию и предоставить согласие на обработку персональных данных, а при посадке на поезд — сообщить проводнику, что хотите пройти в вагон по биометрии.

Ранее сообщалось, что ЦППК до конца 2026 года получит еще 11 современных поездов «Иволга 4.0» для Ярославского направления, где ежедневно перевозят более 300 тыс. пассажиров. Обновление подвижного состава ведется в 2025–2026 годах.

